NOUVEL AN 2024 – LAST DANCE • LES MÔMES 8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier NOUVEL AN 2024 – LAST DANCE • LES MÔMES 8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier, 31 décembre 2023, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 Les Mômes vous accueille le 31 décembre à partir de 20h pour une last dance exceptionnelle ! Cette soirée spéciale vous promet une expérience inoubliable..

Les Mômes vous accueille le 31 décembre à partir de 20h pour une last dance exceptionnelle ! Cette soirée spéciale vous promet une expérience inoubliable.

Les Mômes vous accueille le 31 décembre à partir de 20h pour une last dance exceptionnelle ! Cette soirée spéciale vous promet une expérience inoubliable. Menu unique en 4 temps : Dégustez un menu en quatre temps spécialement conçu pour cette occasion festive et une bouteille de vin de notre sélection (blanc, rouge ou rosé) ainsi qu’une bouteille d’eau (plate ou pétillante) pour 2 personnes. Last Dance Show : Des performances époustouflantes avec des artistes talentueux et une fire woman envoûtante pour animer votre repas Dj résident @sebastienalegr : Prêt à enflammer la piste de danse et à vous faire danser jusqu’au bout de la nuit avec une sélection musicale entraînante Dîner : 120€ par personne À partir de 23h : Notre restaurant se transforme en un lieu festif. L’entrée est à 20€ avec conso pour toutes personnes n’ayant pas pris le menu. Réservez dès maintenant pour garantir votre place à cette célébration mémorable du Nouvel An dans notre restaurant Les Mômes ! EUR.

8 Place du Marché aux Fleurs

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-11 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Code postal 34000 Lieu 8 Place du Marché aux Fleurs Adresse 8 Place du Marché aux Fleurs Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier Latitude 43.611146 Longitude 3.877712 latitude longitude 43.611146;3.877712

8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/