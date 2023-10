HALLOWEEN PARTY • LES MÔMES 8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Plongez dans les abysses de l’horreur…

Le 31 octobre de 19h à 01h du matin, préparez-vous pour une soirée cauchemardesque avec Sébastien Alegr aux platines.

Notre haunted house vous ouvre ses portes pour des frissons garantis !

Entrée gratuite..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

8 Place du Marché aux Fleurs

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Dive into the abyss of horror…

On October 31st from 7pm to 1am, get ready for a nightmarish evening with Sébastien Alegr on the decks.

Our haunted house opens its doors to you for guaranteed chills!

Free admission.

Sumérjase en el abismo del horror…

El 31 de octubre, de 19:00 a 01:00, prepárese para una velada de pesadilla con Sébastien Alegr a los platos.

Nuestra casa embrujada le abre sus puertas para vivir emociones garantizadas

La entrada es gratuita.

Tauchen Sie ein in die Abgründe des Horrors…

Am 31. Oktober von 19 Uhr bis 1 Uhr morgens können Sie sich auf einen alptraumhaften Abend mit Sébastien Alegr an den Turntables vorbereiten.

Unser haunted house öffnet seine Türen für garantierte Gänsehaut!

Eintritt frei.

