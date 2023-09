OPENING • LES MÔMES 8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier, 6 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le compte à rebours est lancé !

On se retrouve le week-end du 6 et 7 octobre pour fêter ensemble le retour de nos soirées hautes en couleurs, de 19h à 01h du matin préparez-vous à danser..

2023-10-06 fin : 2023-10-07 . .

8 Place du Marché aux Fleurs

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The countdown is on!

Join us on the weekend of October 6 and 7 to celebrate the return of our colorful evenings, from 7pm to 1am, and get ready to dance the night away.

¡Comienza la cuenta atrás!

Únete a nosotros el fin de semana del 6 y 7 de octubre para celebrar el regreso de nuestras coloridas fiestas, de 19:00 a 01:00, y prepárate para bailar toda la noche.

Der Countdown läuft!

Wir treffen uns am Wochenende des 6. und 7. Oktober, um gemeinsam die Rückkehr unserer bunten Partys zu feiern. Von 19 Uhr bis 01 Uhr morgens machen Sie sich bereit zu tanzen.

