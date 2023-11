Concert au Cercle de Captieux 8 Place du Huit Mai 1945 Captieux, 18 novembre 2023, Captieux.

Captieux,Gironde

Venez vous trémousser au Cercle des travailleurs de Captieux !

A partir de 21h profitez d’un concert : Basherz – soul / reggae

La crème du reggae bordelais ! Fort de 2 chanteurs aux styles bien différents, Basherz propose une forme nouvelle de concerts, aux références multiples . Ces musiciens passionnés puisent dans le répertoire jamaïcain les morceaux qui bougent, les belles harmonies, les refrains ensoleillés … dans une formule authentique qui laisse la part belle aux voix, au swing des guitares.

En partenariat avec la Fédération des Cercles de Gascogne !

Réservation obligatoire avant le 15 novembre !.

2023-11-18

8 Place du Huit Mai 1945 Cercle des Travailleurs

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and get your groove on at the Cercle des travailleurs in Captieux!

From 9pm, enjoy a concert by Basherz – soul / reggae

The cream of Bordeaux reggae! Featuring 2 singers with very different styles, Basherz offers a new form of concert, with multiple references. These passionate musicians draw on the Jamaican repertoire for moving tunes, beautiful harmonies and sunny refrains… in an authentic formula that gives pride of place to vocals and swinging guitars.

In partnership with the Fédération des Cercles de Gascogne!

Reservations required by November 15!

Ven a divertirte al Cercle des travailleurs de Captieux

A partir de las 21:00 h, concierto de Basherz – soul / reggae

¡La flor y nata del reggae bordelés! Formado por 2 cantantes con estilos muy diferentes, Basherz ofrecen un nuevo tipo de concierto, con múltiples referencias. Estos músicos apasionados se inspiran en el repertorio jamaicano para ofrecer temas alegres, bellas armonías y estribillos soleados… en una fórmula auténtica que da todo el protagonismo a las voces y a las guitarras oscilantes.

En colaboración con la Fédération des Cercles de Gascogne

Reserva obligatoria antes del 15 de noviembre

Kommen Sie in den Cercle des travailleurs de Captieux, um das Tanzbein zu schwingen!

Ab 21 Uhr genießen Sie ein Konzert: Basherz – Soul / Reggae

Die Crème de la Crème des Reggae aus Bordeaux! Basherz besteht aus zwei Sängern mit sehr unterschiedlichen Stilen und bietet eine neue Form von Konzerten mit zahlreichen Referenzen. Diese leidenschaftlichen Musiker entnehmen dem jamaikanischen Repertoire die Stücke, die sich bewegen, die schönen Harmonien, die sonnigen Refrains … in einer authentischen Formel, die den Stimmen und dem Swing der Gitarren einen schönen Platz einräumt.

In Partnerschaft mit der Fédération des Cercles de Gascogne!

Reservierung vor dem 15. November erforderlich!

