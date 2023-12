Cet évènement est passé Concert des Noëlies 8 Place du Général de Gaulle Marmoutier Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marmoutier Concert des Noëlies 8 Place du Général de Gaulle Marmoutier, 16 décembre 2023, Marmoutier. Marmoutier Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:00:00

fin : 2023-12-16 . Sérénade d’hiver, musiques pour le temps de l’Avent. Les Éléments vous invitent dans un voyage musical mêlant chansons et poèmes, célébrant l’hiver et polyphonies sacrées de circonstance. EUR.

8 Place du Général de Gaulle

Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme de Saverne et sa région Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Marmoutier Autres Code postal 67440 Lieu 8 Place du Général de Gaulle Adresse 8 Place du Général de Gaulle Ville Marmoutier Departement Bas-Rhin Lieu Ville 8 Place du Général de Gaulle Marmoutier Latitude 48.6907961043332 Longitude 7.38200869816495 latitude longitude 48.6907961043332;7.38200869816495

8 Place du Général de Gaulle Marmoutier Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmoutier/