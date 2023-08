Exposition – À la recherche du Père Noël 8 Place du 5 Mai Bressuire, 5 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Les lutins sont en ébullition : le 24 décembre approche à grands pas, mais le Père-Noël a disparu. Direction le Pôle Nord pour les aider ! Une exposition de type « cherche et trouve » pour toute la famille. A retrouver également dans les bibliothèques à Beaulieu sous Bressuire, Courlay, Faye l’Abbesse et Terves..

2023-12-05 fin : 2023-12-31 . EUR.

8 Place du 5 Mai Médiathèque

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The elves are in a frenzy: December 24 is fast approaching, but Santa has disappeared. Head for the North Pole to help them! A search-and-find exhibition for the whole family. Also available at libraries in Beaulieu sous Bressuire, Courlay, Faye l’Abbesse and Terves.

Los elfos están enloquecidos: se acerca el 24 de diciembre, pero Papá Noel ha desaparecido. Dirígete al Polo Norte para ayudarles Una exposición de búsqueda para toda la familia. También disponible en las bibliotecas de Beaulieu sous Bressuire, Courlay, Faye l’Abbesse y Terves.

Die Wichtel sind in heller Aufregung: Der 24. Dezember rückt immer näher, aber der Weihnachtsmann ist verschwunden. Machen Sie sich auf den Weg zum Nordpol, um ihnen zu helfen! Eine Ausstellung im Stil von « Suchen und Finden » für die ganze Familie. Auch in den Bibliotheken in Beaulieu sous Bressuire, Courlay, Faye l’Abbesse und Terves zu finden.

