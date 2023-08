Scène ouverte 8 place du 5 mai Bressuire, 2 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Une scène offerte aux musiciens, chanteurs, rappeurs… amateurs. Quels que soient vos talents, l’écoute sera bienveillante et chaleureuse ! Si vous souhaitez participer, contactez-nous.

Tout public..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 13:00:00. EUR.

8 place du 5 mai Médiathèque

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A stage open to amateur musicians, singers, rappers and more. Whatever your talents, we’ll be there to listen to you in a warm and friendly atmosphere! If you would like to take part, please contact us.

All audiences.

Un escenario abierto a músicos aficionados, cantantes, raperos y mucho más. Sea cual sea tu talento, ¡estaremos allí para escucharte de forma cálida y amistosa! Si desea participar, póngase en contacto con nosotros.

Abierto a todos.

Eine Bühne für Amateurmusiker, Sänger und Rapper. Egal, welche Talente Sie haben, wir werden Ihnen wohlwollend und herzlich zuhören! Wenn Sie teilnehmen möchten, kontaktieren Sie uns.

Für alle.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bocage Bressuirais