Création de cartes graines 8 Place du 5 Mai Bressuire, 25 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Semer de belles graines. La vie est comme un jardin, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Vanda vous accompagne pour créer votre « carte graine ». Vous vous laisserez porter par les couleurs, les mots et le collage pour un moment de création et de lâcher-prise.

À partir de 11 ans, sur réservation..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. EUR.

8 Place du 5 Mai Médiathèque

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sow beautiful seeds. Life is like a garden: what you sow, you’ll reap. Vanda accompanies you to create your « seed card ». Let yourself be carried away by colors, words and collage for a moment of creation and letting go.

Ages 11 and up, by reservation.

Sembrar hermosas semillas. La vida es como un jardín: lo que siembres, recogerás. Vanda te ayudará a crear tu « tarjeta semilla ». Déjate llevar por los colores, las palabras y el collage para un momento de creación y de dejarse llevar.

A partir de 11 años, con reserva previa.

Schöne Samen säen. Das Leben ist wie ein Garten, was du säst, wirst du ernten. Vanda begleitet Sie beim Erstellen Ihrer « Samenkarte ». Sie werden sich von den Farben, den Worten und der Collage tragen lassen, um einen Moment der Kreativität und des Loslassens zu erleben.

Ab 11 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.

