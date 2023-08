Exposition – BD écologie 8 Place du 5 Mai Bressuire, 7 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

En écho à la semaine européenne de la réduction des déchets, cette exposition a été constituée à partir de diverses bandes dessinées documentaires présentes dans les bibliothèques et met en lumière l’impact de notre consommation (plastique, numérique, eau…) sur notre environnement. Des auteurs tels que Philippe Squarzoni, Jancovici ou encore Blain appuient à leur manière sur la sonnette d’alarme..

2023-11-07 fin : 2023-12-15 . EUR.

8 Place du 5 Mai Médiathèque

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Echoing the European Week for Waste Reduction, this exhibition has been put together from various documentary comics available in libraries, and highlights the impact of our consumption (plastic, digital, water, etc.) on our environment. Authors such as Philippe Squarzoni, Jancovici and Blain all sound the alarm in their own way.

Haciéndose eco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, esta exposición se ha elaborado a partir de varios cómics documentales disponibles en bibliotecas, y pone de relieve el impacto de nuestro consumo (de plástico, medios digitales, agua, etc.) en nuestro medio ambiente. Autores como Philippe Squarzoni, Jancovici o Blain dan la voz de alarma a su manera.

Als Echo der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung wurde diese Ausstellung aus verschiedenen dokumentarischen Comics zusammengestellt, die in den Bibliotheken zu finden sind, und beleuchtet die Auswirkungen unseres Konsums (Plastik, digitale Medien, Wasser?) auf unsere Umwelt. Autoren wie Philippe Squarzoni, Jancovici oder Blain schlagen auf ihre Weise Alarm.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bocage Bressuirais