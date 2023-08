Chasse au trésor 8 Place du 5 Mai Bressuire, 3 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Un jeu de piste comme une invitation à partir à l’aventure de la biodiversité dans les rues de Bressuire. Des indices sur les traces d’insectes, de plantes… et autres éléments du vivant. Vous n’êtes pas au bout de vos découvertes, accompagné par le professeur La Binocle, éminent spécialiste de la biodiversité, alias Benoit Manceau (La Buissonnante) ! Et au bout de l’effort : un goûter partagé.

À partir de 6 ans, sur réservation..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

8 Place du 5 Mai Médiathèque

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This treasure hunt is an invitation to embark on a biodiversity adventure in the streets of Bressuire. Follow in the footsteps of insects, plants? and other living things. You’ll be accompanied by Professor La Binocle, an eminent biodiversity specialist, alias Benoit Manceau (La Buissonnante)! And at the end of it all: a shared snack.

Ages 6 and up, booking required.

Esta búsqueda del tesoro es una invitación a embarcarse en una aventura por la biodiversidad en las calles de Bressuire. Siga el rastro de insectos, plantas y otros seres vivos. Acompañado por el profesor La Binocle, eminente especialista en biodiversidad, alias Benoit Manceau (La Buissonnante), ¡no se cansará de descubrir! Y al final de todo: una merienda compartida.

Para niños a partir de 6 años, previa reserva.

Eine Schnitzeljagd als Einladung, sich auf ein Abenteuer der Artenvielfalt in den Straßen von Bressuire zu begeben. Hinweise auf die Spuren von Insekten, Pflanzen und anderen Lebewesen. Begleitet werden Sie dabei von Professor La Binocle, einem renommierten Spezialisten für Biodiversität, alias Benoit Manceau (La Buissonnante) Und am Ende der Anstrengung: ein gemeinsamer Snack.

Ab 6 Jahren, mit Reservierung.

