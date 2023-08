Jeux et écologie 8 Place du 5 Mai Bressuire, 24 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Les ludothécaires de Dé en Bulles animent un après-midi de jeux de plateau sur le thème de l’écologie.

À partir de 5 ans, sur réservation..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 18:00:00. EUR.

8 Place du 5 Mai Médiathèque

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dé en Bulles toy librarians host an afternoon of board games on the theme of ecology.

Ages 5 and up, by reservation.

Los ludotecarios de Dé en Bulles organizarán una tarde de juegos de mesa sobre el tema de la ecología.

Para niños a partir de 5 años, previa reserva.

Die Ludothekarinnen von Dé en Bulles leiten einen Nachmittag mit Brettspielen zum Thema Ökologie.

Ab 5 Jahren, nach Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Bocage Bressuirais