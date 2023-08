Rencontre autour de l’exposition « Actifs en EHPAD » 8 Place du 5 Mai Bressuire, 16 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Les photographes de l’association Regards nous parlent de l’origine de ce projet, de son déroulement auprès des résidents, de leurs images, autour d’un verre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:30:00. EUR.

8 Place du 5 Mai Médiathèque

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The photographers from the Regards association talk to us about the origins of this project, how it unfolded with the residents, and their images, over a drink.

Los fotógrafos de la asociación Regards nos hablan de los orígenes de este proyecto, de cómo surgió con los residentes y de sus imágenes, tomando una copa.

Die Fotografen des Vereins Regards erzählen uns bei einem Glas über die Entstehung dieses Projekts, seinen Verlauf bei den Bewohnern und ihre Bilder.

