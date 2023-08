Les Rendez-Vous – Café lecture 8 Place du 5 Mai Bressuire, 16 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lectures.

Public ados et adultes..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

8 Place du 5 Mai Médiathèque

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A convivial moment for sharing reading favourites and discoveries.

For teens and adults.

Una oportunidad para compartir tus lecturas favoritas y tus descubrimientos.

Para adolescentes y adultos.

Ein geselliger Austausch, bei dem man seine Schwärmereien und Entdeckungen in Sachen Lektüre mitteilen kann.

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene.

