Stages de danses de bal musette 8, Place du 14 Juillet, Montreuil (93)

Stages de danses de bal musette Samedi 8 avril, 14h30 8, Place du 14 Juillet, Montreuil (93) 10 € le cours Nouveaux cours de danses de bal musette samedi 8 avril, à Montreuil. Pour cette séance, nous vous proposons un cours de boston et un autre de tango français. Tous les mois, le deuxième samedi, l'après-midi, a lieu un atelier avec deux cours de danses de bal musette. Programme organisé en trois parties 14h30 boston (1h30)

(1h30) 16h00 tango français (1h30)

17h30 une pratique dirigée jusqu'à 19h. Le boston est une forme de valse lente caractérisée par des mouvements doux et fluides. Le tango français, est une forme plus ancienne du tango que celle qui se pratique en Argentine aujourd'hui. Elle est aussi plus simple à apprendre. Pour le programme et les détails, c'est ici : https://paribal.fr/formations/stages-montreuil/

2023-04-08T14:30:00+02:00 – 2023-04-08T18:30:00+02:00

