SPECTACLE « DIS C’EST QUAND QU’ON ARRIVE ? » CIE ARSÉNIC 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Fousseret SPECTACLE « DIS C’EST QUAND QU’ON ARRIVE ? » CIE ARSÉNIC 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret, 27 janvier 2024, Le Fousseret. Le Fousseret Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 Découvrez une comédie délirante qui vous fera grimper les sommets de l’hilarité ! Il va falloir être bien chaussés pour une randonnée pleine de rebondissements dans cette « road-pièce » de théâtre comique : « Dis, c’est quand qu’on arrive ? ».

Découvrez une comédie délirante qui vous fera grimper les sommets de l’hilarité ! Il va falloir être bien chaussés pour une randonnée pleine de rebondissements dans cette « road-pièce » de théâtre comique : « Dis, c’est quand qu’on arrive ? »

Suivez les aventures loufoques d’un groupe de randonneurs amateurs, plus amateurs que jamais, qui se lancent dans une escapade en pleine nature sous la houlette d’une guide semi-militaire. Sacs surchargés et pieds endoloris, ces joyeux drilles sont prêts à tout pour conquérir les sentiers escarpés.

Ils s’étaient dit « la marche à pied, rien de tel pour se vider la tête », mais ce qui devait être une simple promenade en plein air se transforme rapidement en un véritable festival de situations comiques. Entre les querelles incessantes pour savoir qui a le plus gros sac à dos, les rencontres inattendues avec des animaux farfelus, et les recettes improbables, chaque pas devient une source de fous rires. Les personnages hauts en couleur se débattent avec des tentes récalcitrantes et des toilettes improvisées qui réservent bien des surprises. Les quiproquos s’enchaînent, les maladresses se multiplient, mais l’esprit d’équipe reste intact, même dans les pires situations. Un hymne au dépassement de soi plein d’humour et de rebondissements qui vous laisseront essoufflés… de rire !

A vos sacs à dos pour suivre ces randonneurs pas tout à fait dans le droit chemin ! 3 EUR.

8 Place du 11 Novembre 1918 CINEMA DU PICON

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Le Fousseret Autres Code postal 31430 Lieu 8 Place du 11 Novembre 1918 Adresse 8 Place du 11 Novembre 1918 CINEMA DU PICON Ville Le Fousseret Departement Haute-Garonne Lieu Ville 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Latitude 43.28124 Longitude 1.06498 latitude longitude 43.28124;1.06498

8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-fousseret/