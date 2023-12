SPECTACLE « AU NOM D’UNE GRENOUILLE » CIE BOUT’EN TRAIN 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

SPECTACLE « AU NOM D'UNE GRENOUILLE » CIE BOUT'EN TRAIN
Le Fousseret, 27 janvier 2024

Une comédie jeune public d'Agnès Bouteilloux.

Une comédie jeune public d’Agnès Bouteilloux

Théâtre – Tous publics à partir de 5 ans Trois frères et sœurs, plutôt simplets, s’entendent comme larrons en foire. Alors qu’ils viennent de cambrioler une banque et savourent déjà l’idée de ce qu’ils vont faire du magot, Turlupine leur voisine, qu’ils soupçonnent d’être une sorcière, vient perturber leurs projets… !!! Attention !!!

Ceci n’est pas un spectacle mais bien une vraie pièce de théâtre jeune public à partir de 5 ans jusqu’aux jeunes ados, et pour tous les grands qui ont gardé un cœur d’enfant ! 3 EUR.

