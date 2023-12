CINEMA DE JANVIER AU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-14 Qui dit nouvelle année, dit nouvelle programmation culturelle au Picon. Et elle commence fort dès le mois de Janvier !.

Deux films, deux ambiances…venez les découvrir au cinéma du Picon au Fousseret.

Ouverture billetterie 30 min avant les films, règlements acceptés chèques ou espèces uniquement

Tarif normal : 5 €

Tarif réduit (carte cinéfol31) : 4 €

Tarif super réduit (- de 26 ans, chômeurs) : 3 € 4 EUR.

8 Place du 11 Novembre 1918 CINEMA DU PICON

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie

