NARINELLI PAR LA COMPAGNIE MISS BOUILLON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret, 12 janvier 2024, Le Fousseret.

Le Fousseret Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle programmation culturelle au Picon. Et elle commence fort dès le mois de Janvier !.

Tout public dès 8 ans, 45 min. Marionnette portée et diffusion d’odeurs

Narinelli est un homme.

Narinelli est un nez.

Il inspire à grosses bouffées,

Il respire, halluciné.

Il respire, il vous respire, il hume, il vous hume,

(Vous,) cette odeur qui passez, (vous), cette odeur qui restez…

Et puis il retourne à ses cloches, il retourne à ses senteurs.

Et puis, et puis , petit à petit… Vous sentez.

L’odeur se répand et puis….

Elle est là, il ne la voit pas mais pourtant, il la sent…

Langueur, désir… Apparition.

5 EUR.

8 Place du 11 Novembre 1918 SALLE DU PICON

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie



