SPECTACLE « PETITE LUMIÈRE » CIE EN FILIGRANE 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret, 16 décembre 2023, Le Fousseret.

Le Fousseret,Haute-Garonne

SAMEDI 16 DÉCEMBRE à 11H

Pour jeune public de 6 mois à 6 ans : 30 min..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 5 EUR.

8 Place du 11 Novembre 1918 CINEMA DU PICON

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie



SATURDAY DECEMBER 16 at 11am

For young audiences from 6 months to 6 years: 30 min.

Sábado 16 de diciembre a las 11 h

Para público infantil de 6 meses a 6 años: 30 min.

SAMSTAG 16. DEZEMBER um 11H

Für junges Publikum von 6 Monaten bis 6 Jahren: 30 Min.

Mise à jour le 2023-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE