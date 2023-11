CHANTS DE NOEL D’ICI ET D’AILLEURS – PETITE LUMIERE 8 place du 11 novembre 1918 Le Fousseret Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

La Compagnie En Filigrane présente PETITE LUMIERE – Chants de Noël

A partir de 2 ans – 30mn.

16 décembre 2023. 5 EUR.

SALLE DU PICON
8 place du 11 novembre 1918

Le Fousseret 31430
Haute-Garonne
Occitanie



Compagnie En Filigrane presents PETITE LUMIERE – Christmas carols

From 2 years – 30mn La Compagnie En Filigrane presenta PETITE LUMIERE – Villancicos de Navidad

A partir de 2 años – 30mn Die Compagnie En Filigrane präsentiert PETITE LUMIERE – Weihnachtslieder

