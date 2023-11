CINEMA DÉCEMBREAU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret, 2 décembre 2023, Le Fousseret.

Le Fousseret,Haute-Garonne

Le service culturel du Fousseret vous propose le film BERNADETTE et KATAK.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 4 EUR.

8 Place du 11 Novembre 1918 CINEMA DU PICON

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie



Le Fousseret’s cultural department presents the film BERNADETTE et KATAK

El servicio cultural de Le Fousseret le propone la película BERNADETTE et KATAK

Der Kulturdienst von Le Fousseret zeigt Ihnen den Film BERNADETTE und KATAK

