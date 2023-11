SPECTACLE MARIONNETTE PORTÉE ET DIFFUSION D’ODEURS: NARINELLI PAR LA CIE MISS BOUILLON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Fousseret SPECTACLE MARIONNETTE PORTÉE ET DIFFUSION D’ODEURS: NARINELLI PAR LA CIE MISS BOUILLON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret, 1 décembre 2023, Le Fousseret. Le Fousseret,Haute-Garonne VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 20H30

Spectacle tout public dès 8 ans, 45 min.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 3 EUR.

8 Place du 11 Novembre 1918 CINEMA DU PICON

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie



FRIDAY, DECEMBER 1, 8:30 PM

Show for all ages 8 and up, 45 min VIERNES 1 DE DICIEMBRE 20.30 H

Espectáculo para todas las edades a partir de 8 años, 45 min FREITAG, 1. DEZEMBER 20:30

Aufführung für alle ab 8 Jahren, 45 Min Mise à jour le 2023-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Le Fousseret Autres Lieu 8 Place du 11 Novembre 1918 Adresse 8 Place du 11 Novembre 1918 CINEMA DU PICON Ville Le Fousseret Departement Haute-Garonne Lieu Ville 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret latitude longitude 43.2812876;1.06503607

8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-fousseret/