Spectacle musical : Rag’n Boogie 8 Place des Reines de Pologne Nevers, samedi 13 avril 2024.

Nevers Nièvre

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13

Spectacle musical « Rag’n Boogie, la toute petite histoire d’une extraordinaire musique » samedi 13 avril à 15h au Théâtre Municipal de NEVERS.

Spectacle musical au savant mélange de musique et de récit où le pianiste virtuose de Boogie-Woogie et de Ragtime nous évoque l’histoire des noirs américains, de leur musique et de leurs conditions de vie.

Un spectacle salutaire pour toutes les générations.

Tarifs : De 14€ à 17€

Tout public à partir de 6 ans

Infos au Théâtre municipal au 03.86.68.47.41 (aux horaires d’ouverture de la billetterie).

Accueil au Théâtre : mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h / samedi de 9h à 13h ainsi que les jours de représentations 45 min avant le début des spectacles.

8 Place des Reines de Pologne Théâtre municipal

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté theatre@ville-nevers.fr



