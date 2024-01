Théâtre : Semeurs de rêves 8 Place des Reines de Pologne Nevers, mercredi 28 février 2024.

Nevers Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 16:00:00

fin : 2024-02-28

Soirée théâtrale « Semeurs de rêves » mercredi 28 février à 16h au Théâtre Municipal de NEVERS.

Deux étrangers, deux semeurs de rêves vont s’installer à Griseville et bousculer le quotidien de ses habitants. Les enfants d’abord puis bientôt les plus grands vont interroger leurs croyances, briser les frontières, écouter leur cœur et prendre la route de leur plus grand rêve avec courage, patience et persévérance. Gare au grisevillois qui ose sortir du rôle qui lui est destiné !

Un spectacle rempli de richesses qui mêle théâtre, films d’animation interactifs, chant, musiques originales, théâtre d’ombres et marionnettes.

Des arts mêlés mis au service d’une histoire qui interroge nos rêves et notre liberté à devenir ce que l’on pourrait être envers et contre toute conformité.

Tout public, à partir de 7 ans

Tarifs : De 14€ à 17€

Infos au Théâtre municipal au 03.86.68.47.41 (aux horaires d’ouverture de la billetterie).

Accueil au Théâtre : mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h / samedi de 9h à 13h ainsi que les jours de représentations 45 min avant le début des spectacles.

EUR.

8 Place des Reines de Pologne Théâtre municipal

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté theatre@ville-nevers.fr



