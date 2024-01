Théâtre : Le Montespan de Jean Teulé 8 Place des Reines de Pologne Nevers, samedi 20 janvier 2024.

Nevers Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20

Soirée théâtrale « Le Montespan de Jean Teulé » samedi 20 janvier à 20h au Théâtre Municipal de NEVERS.

La troupe nous entraîne à la cour de Versailles, avec le cocu le plus célèbre de France, Louis-Henri de Pardaillan marquis de Montespan, qui se bat frénétiquement contre le monarque puissant Louis XIV qui a fait de sa femme sa favorite.

La pièce est servie par un excellent trio de comédiens, Salomé Villiers, Molière 2022 dans la catégorie Révélation Féminine et adaptatrice de cette pièce, nous fait voyager dans la peau de Madame de Montespan, aux côtés de Simon Larvaron dans la peau du Montespan et Michael Hirsch, véritable caméléon changeant de personnages et de costumes à la manière d’un virtuose pour nous ramener au Grand Siècle sous une peinture pittoresque de l’époque.

Tout public à partir de 12 ans

Tarifs : De 9€ à 31€

Infos au Théâtre municipal au 03.86.68.47.41 (aux horaires d’ouverture de la billetterie).

Accueil au Théâtre : mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h / samedi de 9h à 13h ainsi que les jours de représentations 45 min avant le début des spectacles.

EUR.

8 Place des Reines de Pologne Théâtre municipal

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté theatre@ville-nevers.fr



