« Du vitrail à la lanterne magique, des images en lumière » 8 Place des Quatre Piliers Bourges, 16 décembre 2023 10:00, Bourges.

Bourges,Cher

Visite exposition de la Bibliothèque des Quatre Pilierset découverte des vitraux de la Cathédrale. Activité de conception d’un objet lumineux après la visite..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. 4 EUR.

8 Place des Quatre Piliers

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Visit the Four Pillars Library exhibition and discover the Cathedral’s stained-glass windows. Design a luminous object after the visit.

Visita a la exposición de la Biblioteca de los Cuatro Pilares y descubre las vidrieras de la Catedral. Tras la visita, diseña un objeto luminoso.

Besuch der Ausstellung in der Bibliothek der vier Säulen und Entdeckung der Glasfenster der Kathedrale. Aktivität zur Gestaltung eines Lichtobjekts nach dem Besuch.

