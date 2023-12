Le Quatre saisons de Graham Stevens 8 Place des Quatre Piliers Bourges, 3 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Atelier ludique pour les enfants autour d’une œuvre « Les Quatre saisons » de Graham Stevens. A partir de 4 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

8 Place des Quatre Piliers

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Playful workshop for children based on the work « The Four Seasons » by Graham Stevens. Ages 4 and up.

Un divertido taller para niños basado en la obra « Las cuatro estaciones » de Graham Stevens. A partir de 4 años.

Ein spielerischer Workshop für Kinder rund um das Werk « Die vier Jahreszeiten » von Graham Stevens. Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT BOURGES