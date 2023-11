Randonnée pédestre > La marche des rois mages 8 place des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 5 janvier 2024, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Organisé par l’association de sauvegarde des 2 églises. Randonnée de 3 ou 6km vers les églises de St Pierre du Tronchet et Saultchevreuil, suivie d’un pot de l’amitié avec vin et chocolat chaud et galette des rois. Rendez-vous à 18h à l’Office de tourisme.

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme : 02 33 61 05 69.

Tarifs : Adulte 5€ – Enfant 2€ jusqu’à 10 ans inclus..

2024-01-05 18:00:00 fin : 2024-01-05 . .

8 place des costils Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Organized by l’association de sauvegarde des 2 églises. 3 or 6km walk to the churches of St Pierre du Tronchet and Saultchevreuil, followed by a « pot de l’amitié » with wine, hot chocolate and « galette des rois ». Meet at 6pm at the Tourist Office.

Reservations required at the Tourist Office: 02 33 61 05 69.

Price : Adults 5? – Children 2? up to and including age 10.

Organizado por la Association de Sauvegarde des 2 Churches. Paseo de 3 o 6 km hasta las iglesias de St Pierre du Tronchet y Saultchevreuil, seguido de una « pot de l’amitié » con vino, chocolate caliente y una « galette des rois ». Cita a las 18:00 en la Oficina de Turismo.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo: 02 33 61 05 69.

Precio : Adultos 5? – Niños de 2 a 10 años.

Organisiert von der Association de sauvegarde des 2 églises (Verein zur Erhaltung der 2 Kirchen). Wanderung von 3 oder 6 km zu den Kirchen von St Pierre du Tronchet und Saultchevreuil, gefolgt von einem Freundschaftsumtrunk mit Wein, heißer Schokolade und Dreikönigskuchen. Treffpunkt um 18 Uhr am Fremdenverkehrsamt.

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt: 02 33 61 05 69.

Preise: Erwachsene 5? – Kinder 2? bis einschließlich 10 Jahre.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Villedieu-les-Poêles