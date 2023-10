Exposition-vente > Cadeaux d’art 8 place des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 23 octobre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Une farandole de cadeaux d’art à l’office de tourisme

Cette fin d’année sera créative à Villedieu-les-Poêles ! L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous dès le 23 octobre pour son exposition-vente dédiée aux cadeaux de fin d’année. Cette édition vous réserve les créations originales de 15 artisans d’art et n’attendent que vous pour préparer les fêtes : maroquinerie, cosmétiques, sculpture, bijoux, décorations, tapis, jouets pour enfants, bougies artisanales, carterie… Pour les petits comme pour les plus grands ; pour les fêtes ou pour un petit plaisir, tous les goûts seront dans la Vitrine des Métiers d’Art !

Des créations 100 % made in france

Vous trouverez des créations originales à base de bois, de cuir, de laine, de verre, de céramique, de papier, ou encore de cire déclinées sous la forme de sculptures, maroquinerie, bougies, papeterie, bijoux, tapis, meubles, décorations et jouets pour enfants..

Vendredi 2023-10-23 14:00:00 fin : 2024-02-04 12:30:00. .

8 place des costils Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



A farandole of art gifts at the tourist office

The end of the year will be creative in Villedieu-les-Poêles! From October 23, the Tourist Office invites you to its exhibition-sale dedicated to end-of-year gifts. This year?s event will feature original creations from 15 craftsmen and women, all waiting to help you prepare for the festive season: leather goods, cosmetics, sculpture, jewelry, decorations, carpets, children?s toys, handmade candles, cards? The Vitrine des Métiers d?Art has something for everyone, young and old, for the holidays or just for a treat!

Creations 100% made in France

You’ll find original creations in wood, leather, wool, glass, ceramics, paper and wax in the form of sculptures, leather goods, candles, stationery, jewelry, rugs, furniture, decorations and children’s toys.

Un fárrago de regalos artísticos en la oficina de turismo

Villedieu-les-Poêles se pone creativa a finales de año A partir del 23 de octubre, la Oficina de Turismo acogerá una exposición y venta dedicada a los regalos de fin de año. Este año, el salón presentará las originales creaciones de 15 artesanos que le ayudarán a preparar las fiestas: marroquinería, cosmética, escultura, joyería, decoración, alfombras, juguetes para niños, velas hechas a mano, tarjetas de felicitación.. La Vitrine des Métiers d’Art tiene algo para todos, grandes y pequeños, para las fiestas o simplemente para darse un capricho

Creaciones 100% made in France

Encontrará creaciones originales en madera, cuero, lana, vidrio, cerámica, papel y cera en forma de esculturas, marroquinería, velas, papelería, joyería, alfombras, muebles, decoración y juguetes para niños.

Eine Farandole von Kunstgeschenken im Tourismusbüro

Das Ende des Jahres wird in Villedieu-les-Poêles kreativ! Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie ab dem 23. Oktober zu seiner Verkaufsausstellung ein, die den Geschenken zum Jahresende gewidmet ist. Diese Ausgabe bietet Ihnen die originellen Kreationen von 15 Kunsthandwerkern, die nur darauf warten, dass Sie sich auf die Feiertage vorbereiten: Lederwaren, Kosmetika, Skulpturen, Schmuck, Dekorationen, Teppiche, Kinderspielzeug, handgefertigte Kerzen, Karten… Ob für die Kleinen oder die Großen, für die Feiertage oder für eine kleine Freude, in der Vitrine des Métiers d’Art ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Kreationen zu 100 % made in France

Hier finden Sie originelle Kreationen aus Holz, Leder, Wolle, Glas, Keramik, Papier und Wachs in Form von Skulpturen, Lederwaren, Kerzen, Schreibwaren, Schmuck, Teppichen, Möbeln, Dekorationen und Kinderspielzeug.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche