Journées Européennes du Patrimoine > Circuit commenté en bus 8 Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 15 septembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Découvrez notre patrimoine local à bord d’un bus ! L’Office de tourisme vous donne rendez-vous pour un circuit commenté en bus sur les communes des alentours. Programme à venir. Visite commentée par M. Jacky Brionne.

2 départs possibles : vendredi 15 et samedi 16 septembre. Départ de l’Office de tourisme à 15h. Retour prévu pour 18h. Maximum 50 personnes par journée. Tarif unique : 6€ par personne. Sur réservation auprès de l’Office de tourisme : 02 33 61 05 69 ou contact@ot-villedieu.fr.

Vendredi 2023-09-15 15:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

8 Place des Costils Office de tourisme

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Discover our local heritage on board a bus! The Tourist Office invites you to join us for a guided bus tour of the surrounding villages. Program to follow. Guided tour by Mr. Jacky Brionne.

2 possible departures: Friday September 15 and Saturday September 16. Departure from the Tourist Office at 3pm. Return by 6pm. Maximum 50 people per day. Single price: 6? per person. Bookings at the Tourist Office: 02 33 61 05 69 or contact@ot-villedieu.fr

Descubra nuestro patrimonio local a bordo de un autobús La Oficina de Turismo le invita a una visita guiada en autobús por los municipios de los alrededores. Programa a seguir. Visita guiada por el Sr. Jacky Brionne.

2 salidas posibles: viernes 15 y sábado 16 de septiembre. Salida de la Oficina de Turismo a las 15h. Regreso antes de las 18h. Máximo 50 personas por día. Precio único: 6? por persona. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo: 02 33 61 05 69 o contact@ot-villedieu.fr

Entdecken Sie unser lokales Kulturerbe an Bord eines Busses! Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie zu einer kommentierten Busrundfahrt durch die umliegenden Gemeinden ein. Programm wird noch bekannt gegeben. Kommentierte Tour von Herrn Jacky Brionne.

2 mögliche Abfahrten: Freitag, 15. und Samstag, 16. September. Abfahrt am Fremdenverkehrsamt um 15 Uhr. Rückkehr voraussichtlich um 18 Uhr. Maximal 50 Personen pro Tag. Einheitspreis: 6 ? pro Person. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt: 02 33 61 05 69 oder contact@ot-villedieu.fr

Mise à jour le 2023-07-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche