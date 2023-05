Exposition-vente > Voyage, voyages ! 8 place des costils, 15 juin 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Envie de vous évader sur l’eau sacrée d’un fleuve indien ? Ne manquez pas notre exposition-vente sur le thème « Voyage, voyages ! »

Découvrez des créations uniques et laissez-vous séduire par des couleurs vibrantes et des motifs exotiques qui vous évoqueront des destinations lointaines et des cultures fascinantes.

Osier, cuir, tissu, céramique, bronze, décliné sous la forme de luminaires, illustrations, sacs, bijoux et même boomerangs : vous trouverez forcément votre bonheur pour partir bien équipé ou pour voyager sans bouger de chez vous !.

Vendredi 2023-06-15 à 09:30:00 ; fin : 2023-10-07 18:00:00. .

8 place des costils Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Want to escape on the sacred water of an Indian river? Don’t miss our exhibition-sale on the theme « Travel, travel! »

Discover unique creations and let yourself be seduced by vibrant colors and exotic patterns that will evoke distant destinations and fascinating cultures.

Wicker, leather, fabric, ceramics, bronze, declined in the form of lighting, illustrations, bags, jewelry and even boomerangs: you will inevitably find your happiness to leave well equipped or to travel without moving from your home!

¿Quiere escaparse por las aguas sagradas de un río indio? No se pierda nuestra exposición-venta sobre el tema « ¡Viaja, viaja! »

Descubra creaciones únicas y déjese seducir por colores vibrantes y motivos exóticos que le recordarán destinos lejanos y culturas fascinantes.

Mimbre, cuero, tela, cerámica, bronce, en forma de iluminación, ilustraciones, bolsos, joyas e incluso bumeranes: ¡seguro que encuentra algo que se adapte a sus necesidades o para viajar sin salir de casa!

Haben Sie Lust, auf dem heiligen Wasser eines indischen Flusses dem Alltag zu entfliehen? Verpassen Sie nicht unsere Verkaufsausstellung zum Thema « Reisen, Reisen! »

Entdecken Sie einzigartige Kreationen und lassen Sie sich von vibrierenden Farben und exotischen Mustern verführen, die Sie an ferne Reiseziele und faszinierende Kulturen erinnern werden.

Weide, Leder, Stoff, Keramik, Bronze, dekliniert in Form von Leuchten, Illustrationen, Taschen, Schmuck und sogar Bumerangs: Sie werden bestimmt Ihr Glück finden, um gut ausgerüstet aufzubrechen oder um zu reisen, ohne sich von zu Hause wegzubewegen!

