N’imPORTE quoi 8 place des Carmes Langon, 3 décembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Depuis plus de 30 ans, Leandre parcourt le monde avec son humour chargé de poésie, inspiré du cinéma muet. Pour ce spectacle, il s’est entouré de quatre clowns virtuoses.

Cinq compères sonnent à la porte. Ils se retrouvent à vivre dans la même pièce, à se croiser, se cogner, se frôler. Ils doivent même se partager le canapé… petit, trop petit évidemment.

Les portes s’ouvrent, se ferment, s’ouvrent à nouveau. Le ballet de clowns est en marche, la chorégraphie rythmée entre rires, douceur et grain de folie est réglée comme du papier à musique.

Dans un univers à la Buster Keaton, ce spectacle est une ode à la simplicité de la vie, à la beauté des choses simples, tout en espièglerie.

Pour toutes et tous à partir de 6 ans

Durée : 1h10.

Durée : 1h10.

8 place des Carmes Centre Culturel les Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For over 30 years, Leandre has traveled the world with his poetic humor, inspired by silent films. For this show, he has surrounded himself with four virtuoso clowns.

Five friends ring the doorbell. They find themselves living in the same room, bumping into each other, brushing up against each other. They even have to share the sofa? small, too small of course.

Doors open, close, open again. The clown ballet is underway, the choreography rhythmic with laughter, gentleness and a touch of madness, is set like music paper.

In a world reminiscent of Buster Keaton, this show is a mischievous ode to the simplicity of life and the beauty of simple things.

For all ages 6 and up

Running time: 1h10

Desde hace más de 30 años, Leandre recorre el mundo con su humor poético, inspirado en el cine mudo. Para este espectáculo, se ha rodeado de cuatro virtuosos payasos.

Cinco amigos llaman al timbre. Se encuentran viviendo en la misma habitación, chocando unos con otros, rozándose. Incluso tienen que compartir el sofá… pequeño, demasiado pequeño, por supuesto.

Las puertas se abren, se cierran y se vuelven a abrir. El ballet de payasos está en marcha, la coreografía una mezcla rítmica de risa, dulzura y un toque de locura, ambientada con papel musical.

Ambientado en un mundo que recuerda a Buster Keaton, este espectáculo es una traviesa oda a la sencillez de la vida y a la belleza de las cosas sencillas.

Para mayores de 6 años

Duración: 1 hora y 10 minutos

Seit über 30 Jahren reist Leandre mit seinem poetisch aufgeladenen, vom Stummfilm inspirierten Humor durch die Welt. Für diese Show hat er sich mit vier virtuosen Clowns umgeben.

Fünf Freunde klingeln an der Tür. Sie finden sich im selben Raum wieder, laufen aneinander vorbei, stoßen sich und streifen sich. Sie müssen sich sogar das Sofa teilen? klein, zu klein natürlich.

Die Türen öffnen sich, schließen sich und öffnen sich wieder. Das Clownsballett ist in Bewegung, die rhythmische Choreografie zwischen Lachen, Sanftheit und Verrücktheit ist wie auf Musikpapier geregelt.

In einem Buster-Keaton-Universum ist diese Aufführung eine Ode an die Einfachheit des Lebens, an die Schönheit der einfachen Dinge, ganz schelmisch.

Für alle ab 6 Jahren

Dauer: 1h10

