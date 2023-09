Les soirées soupe & cartes postales 8 place des Carmes Langon, 28 novembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Unendliche Studio pose ses valises à Langon.

Depuis 2014, Hélène Perret et Eddie Ladoire dirigent cette société sud-girondine et produisent des créations sonores artistiques, des podcasts, des installations, des visites audio… Leur expertise s’exerce auprès de musées, de sites remarquables, d’entreprises. En ce mois de septembre, le studio s’installe au 8 place des Carmes et entame en parallèle un projet sur trois ans avec la Ville de Langon. Son objectif ? Produire trois balades sonores géolocalisées, artistiques et touristiques, en impliquant les habitants. Les contenus seront conçus lors d’ateliers d’écriture, en milieu scolaire, et à partir de collectages de paroles et d’archives réalisés lors de soirées auxquelles vous êtes invités à participer pour raconter votre ville.

Pensez à apporter vos photos, vos cartes postales anciennes et vos souvenirs !

Pour toutes et tous..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 20:30:00. EUR.

8 place des Carmes Centre culturel des Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Unendliche Studio has set up shop in Langon.

Since 2014, Hélène Perret and Eddie Ladoire have been running this south-Girondine company, producing artistic sound creations, podcasts, installations, audio tours… Their expertise works with museums, remarkable sites and businesses. In September, the studio set up shop at 8 place des Carmes and began a three-year project with the town of Langon. The aim? To produce three geolocated, artistic and touristic sound walks, involving local residents. The content will be conceived in writing workshops, in schools, and based on a collection of words and archives collected during evenings in which you are invited to take part and tell the story of your town.

Don’t forget to bring your photos, old postcards and memories!

For everyone.

Unendliche Studio se ha instalado en Langon.

Desde 2014, Hélène Perret y Eddie Ladoire dirigen esta empresa del sur de Gironda, que produce creaciones sonoras artísticas, podcasts, instalaciones, audioguías y mucho más. Su experiencia se aplica a museos, lugares notables y empresas. En septiembre, el estudio se trasladó a 8 place des Carmes, y al mismo tiempo comenzó un proyecto de tres años con la ciudad de Langon. ¿El objetivo? Producir tres paseos sonoros geolocalizados, artísticos y turísticos, con la participación de los vecinos. El contenido se elaborará en talleres de escritura en las escuelas, y se basará en una colección de palabras y archivos recogidos durante veladas en las que se les invita a participar y contar la historia de su ciudad.

No olvide traer sus fotos, viejas postales y recuerdos

Para todos los públicos.

Unendliche Studio schlägt seine Zelte in Langon auf.

Seit 2014 leiten Hélène Perret und Eddie Ladoire das Unternehmen in Süd-Girona und produzieren künstlerische Klangkreationen, Podcasts, Installationen, Audioführungen usw. Ihre Expertise kommt bei Museen, bemerkenswerten Stätten und Unternehmen zum Einsatz. In diesem September zieht das Studio an den Place des Carmes 8 und startet gleichzeitig ein dreijähriges Projekt mit der Stadt Langon. Sein Ziel? Drei geolokalisierte, künstlerische und touristische Klangspaziergänge unter Einbeziehung der Einwohner zu produzieren. Die Inhalte werden in Schreibworkshops, in Schulen und auf der Grundlage von Wort- und Archivmaterial entwickelt, das an den Abenden gesammelt wird, an denen Sie eingeladen sind, teilzunehmen und Ihre Stadt zu erzählen.

Bringen Sie Ihre Fotos, alten Postkarten und Erinnerungen mit!

Für alle und jeden.

