La légende d’Alangon – Performance théâtrale avec la compagnie Okto 8 place des Carmes Langon, 21 novembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

La saison dernière, la Ville de Langon s’est associée à la compagnie girondine Okto, une équipe artistique à l’univers incisif et engagé, pour trois années de complicité afin d’accompagner l’éclosion d’une nouvelle génération d’artistes prometteu.rs.ses.

Les artistes de cette jeune compagnie se sont imprégné.e.s de l’histoire réelle ou fantasmée de Langon pour écrire les quatre premiers épisodes de La légende d’Alangon. Cette saison, ils/elles vont étendre leurs recherches et leurs rencontres sur le territoire du Sud Gironde afin de produire et jouer de nouveaux épisodes.

Après une première saison exaltante, venez suivre la deuxième saison de ce récit médiéval à la fois fantastique et fantasque.

Saurez-vous libérer Alangon ?

Pour toutes et tous

Sur réservation

Plusieurs lieux du territoire

Détail sur www.lescarmes.fr.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 20:30:00. EUR.

8 place des Carmes Centre Culturel Les Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Last season, the City of Langon joined forces with the Gironde-based company Okto, an artistic team with an incisive and committed universe, for three years of complicity to support the emergence of a new generation of promising artists.

The artists of this young company drew on the real or fantasized history of Langon to write the first four episodes of La légende d?Alangon. This season, they will be extending their research and encounters in the Sud Gironde region to produce and perform new episodes.

After an exhilarating first season, come and follow the second season of this fantastic and whimsical medieval tale.

Can you free Alangon?

For all ages

Reservations required

Several locations in the region

Details at www.lescarmes.fr

La Ciudad de Langon se asoció la temporada pasada con la compañía Okto de Gironde, un equipo artístico incisivo y comprometido, para una colaboración de tres años destinada a apoyar la emergencia de una nueva generación de artistas prometedores.

Los artistas de esta joven compañía se han inspirado en la historia real e imaginaria de Langon para escribir los cuatro primeros episodios de La légende d’Alangon. Esta temporada, ampliarán sus investigaciones y encuentros en el Sur de Gironda para producir y representar nuevos episodios.

Tras una primera temporada apasionante, venga a seguir la segunda temporada de este cuento medieval fantástico y caprichoso.

¿Serás capaz de liberar a Alangon?

Para todos los públicos

Reserva previa

Varios lugares de la región

Detalles en www.lescarmes.fr

In der vergangenen Saison schloss sich die Stadt Langon für drei Jahre mit dem Ensemble Okto aus der Gironde zusammen, einem Künstlerteam mit einem prägnanten und engagierten Universum, um die Entwicklung einer neuen Generation vielversprechender Künstler zu unterstützen.

Die Künstler dieses jungen Ensembles haben sich in die reale oder erfundene Geschichte von Langon eingearbeitet, um die ersten vier Episoden von La légende d’Alangon zu schreiben. In dieser Spielzeit werden sie ihre Recherchen und Begegnungen auf die Region Süd-Gironde ausweiten, um neue Episoden zu produzieren und aufzuführen.

Nach einer aufregenden ersten Staffel können Sie die zweite Staffel dieser mittelalterlichen Geschichte verfolgen, die sowohl fantastisch als auch fantasievoll ist.

Wird es Ihnen gelingen, Alangon zu befreien?

Für alle und jeden

Auf Voranmeldung

Mehrere Orte in der Region

Details auf www.lescarmes.fr

Mise à jour le 2023-09-01 par OT Sauternes Graves Landes Girondines