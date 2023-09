Exposition Elles de Françoise Goirand 8 place des Carmes Langon, 9 novembre 2023, Langon.

Ce sont toujours des femmes qui naissent des mains de Françoise Goirand, des femmes généreuses et campées dans l’espace. Héritières du passé et ancrées dans le présent, elles étaient, il y a quelques années, Femme-callipyges aux formes généreuses. Elles vivent aujourd’hui sous forme de figurines mises en scène dans les installations de l’artiste. Elles parlent d’origines, d’évolution, de transmission, de la force et du pouvoir des femmes, des liens qui les relient. Elles sont devenues la signature de l’artiste.

Françoise Goirand crée des liens entre poésie, mythologie, symbolique et philosophie de multiples cultures et civilisations.

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste, le jeudi 9 novembre à 18h30.

Françoise Goirand has always created generous, spacious women. Inheritors of the past and anchored in the present, they were, a few years ago, Femme-callipyges with generous forms. Today, they live on as figurines in the artist?s installations. They speak of origins, evolution, transmission, the strength and power of women, and the ties that bind them. They have become the artist?s signature.

Françoise Goirand creates links between poetry, mythology, symbolism and philosophy from many cultures and civilizations.

Exhibition opening in the artist?s presence, Thursday November 9, 6:30 pm

La obra de Françoise Goirand trata siempre de mujeres, mujeres generosas en el espacio. Herederas del pasado y ancladas en el presente, eran, hace unos años, Femme-callipyges de formas generosas. Hoy viven como figuritas en las instalaciones de la artista. Hablan de los orígenes, de la evolución, de la transmisión, de la fuerza y el poder de las mujeres, de los lazos que las unen. Se han convertido en la firma de la artista.

Françoise Goirand crea vínculos entre la poesía, la mitología, el simbolismo y la filosofía de muchas culturas y civilizaciones.

Inauguración de la exposición en presencia de la artista, jueves 9 de noviembre a las 18.30 horas

Es sind immer Frauen, die aus den Händen von Françoise Goirand geboren werden, großzügige Frauen, die im Raum stehen. Als Erbinnen der Vergangenheit und in der Gegenwart verankert, waren sie vor einigen Jahren noch Kallipygische Frauen mit üppigen Formen. Heute leben sie als Figuren, die in den Installationen des Künstlers in Szene gesetzt werden. Sie erzählen von Herkunft, Entwicklung und Weitergabe, von der Stärke und Macht der Frauen und den Verbindungen, die sie miteinander verbinden. Sie sind zur Signatur der Künstlerin geworden.

Françoise Goirand schafft Verbindungen zwischen Poesie, Mythologie, Symbolik und Philosophie zahlreicher Kulturen und Zivilisationen.

Vernissage der Ausstellung in Anwesenheit der Künstlerin am Donnerstag, den 9. November um 18.30 Uhr

