Festival Les Nuits Atypiques – Soirée de clôture 8 place des Carmes Langon, 22 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

Au programme pour clôturer ce festival :

18h30 – « Paroles d’artistes » avec La Chica

19h30 – Apéro et petite restauration

20h45 – Concerts avec Parveen & Ilyas Khan [Inde-France] et La Chica [France-Venezuela].

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

8 place des Carmes Centre Culturel des Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The program to close the festival includes:

18h30 ? « Paroles d’artistes » with La Chica

19h30 ? Aperitif and light refreshments

20h45 ? Concerts with Parveen & Ilyas Khan [India-France] and La Chica [France-Venezuela]

El programa de clausura del festival incluye

18h30 ? « Charla artística con La Chica

19h30 ? Aperitivo y refrescos

20h45 ? Conciertos con Parveen & Ilyas Khan [India-Francia] y La Chica [Francia-Venezuela]

Zum Abschluss des Festivals steht auf dem Programm :

18h30 ? « Worte von Künstlern » mit La Chica

19h30 ? Aperitif und kleine Speisen

20h45 ? Konzerte mit Parveen & Ilyas Khan [Indien-Frankreich] und La Chica [Frankreich-Venezuela]

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Sauternes Graves Landes Girondines