STAGE JARDIN ZEN 8 place de l’hôtel de ville Le Val-d’Ajol, 3 novembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

La MJC du Val d’Ajol et Axel, volontaire de service civique vous proposent un stage sur la création d’un jardin japonais. Le vendredi 03 novembre de 14h00 à 16h00, aux Epinettes, Le Val d’Ajol.

Stage sur inscriptions, 8€ d’adhésion MJC + 8€le stage.

Contact au 09.75.65.34.76 ou par mail à mjcvaldajol@outlook.fr. Tout public

Vendredi 2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 16:00:00. 8 EUR.

8 place de l’hôtel de ville Les Epinettes

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



The Val d?Ajol MJC and Axel, a civic service volunteer, offer a workshop on creating a Japanese garden. Friday, November 03 from 2:00 to 4:00 pm, at Les Epinettes, Le Val d?Ajol.

Registration required, 8? MJC membership + 8? course.

Contact 09.75.65.34.76 or mjcvaldajol@outlook.fr

El MJC de Val d’Ajol y Axel, voluntario del servicio cívico, ofrecen un curso sobre la creación de un jardín japonés. Viernes 03 de noviembre de 14:00 a 16:00, en Les Epinettes, Le Val d’Ajol.

Inscripción obligatoria, 8? de afiliación al MJC + 8? de curso.

Contacto 09.75.65.34.76 o mjcvaldajol@outlook.fr

Das MJC Le Val d’Ajol und Axel, ein Freiwilliger des Bürgerdienstes, bieten Ihnen einen Workshop über die Anlage eines japanischen Gartens an. Am Freitag, den 03. November von 14.00 bis 16.00 Uhr in Les Epinettes, Le Val d’Ajol.

Kurs nach Anmeldung, 8? MJC-Mitgliedschaft + 8? für den Kurs.

Kontakt unter 09.75.65.34.76 oder per E-Mail an mjcvaldajol@outlook.fr

