BUREAU DES LECTEURS PERDUS
8 Place de l'Église
Malville
Loire-Atlantique

Malville

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 11:00:00

fin : 2024-02-24 . Spectacle « BUREAU DES LECTEURS PERDUS »

Cie Complément d’Objet Insolite Spectacle avec des livres dedans, une drôle de machine à lire et beaucoup d’émotions. Le Bureau des lecteurs perdus est une agence matrimoniale littéraire où les livres sont en quête d’un lecteur idéal. Aux manettes de ce curieux Bureau, une guichetière habituée à être seule avec ses livres abandonnés et sa routine. Que se passe-t-il lorsque des dizaines de lecteurs-spectateurs perdus prennent place en face d’elle ? A partir de 6 ans / Gratuit .

8 Place de l’Église Café théâtre – Espace Thalweg

Malville 44260
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

