Marché de Noël – Le Plessis-Belleville

8 Place de l'Église Le Plessis-Belleville, 16 décembre 2023, Le Plessis-Belleville.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16 21:00:00 . La commune du Plessis Belleville organisera son traditionnel marché de Noël ces samedi 16 et dimanche 17 décembre. Plus de 40 exposants seront présents et de nombreuses animations prévues durant cet évènement.

Que ce soit pour trouver des cadeaux à offrir ou tout simplement passer un moment convivial, venez nombreux ! Samedi 16 décembre : 15h – 21h

Dimanche 17 décembre : 10h – 16h

Parc de la mairie, 8 place de l’église, le Plessis-Belleville. .

8 Place de l’Église

Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

