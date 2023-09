Concert à Champcevinel 8 Place de l’Abbé Boisseuil Champcevinel, 7 octobre 2023, Champcevinel.

Champcevinel,Dordogne

Samedi 7 Octobre

Après “Dames Brunes”- chansons de Barbara –

Natasha Bezriche chante: ‘’C’est une fille !’’

« C’est une fille ! », est un temps de chansons, écrites et composées au Féminin Pluriel et portées par la voix de Natasha BEZRICHE (auteur compositeur interprète ) et l’accompagnement de Sébastien JAUDON (pianiste, compositeur et arrangeur.)

Une plongée émouvante au cœur de la nature humaine qui permet de dresser des portraits qui jalonnent une vie de femme, avec des récits de situations auxquelles bon nombre d’entre elles, sont confrontées. . Tendresse, force, joie, humour, violence de certains sentiments, dérision sont au rendez-vous dans ce répertoire, dans un tourbillon d’émotions comme un exact miroir tendu à nos sociétés contemporaines.

Places numérotées. Réglement demandé au moment de la réservation.Chèques encaissés le jour du concert

Paf : 10€ – 7€.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

8 Place de l’Abbé Boisseuil Salle des Fêtes

Champcevinel 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 7th

After ?Dames Brunes?- songs by Barbara –

Natasha Bezriche sings: ?C?est une fille!??

« C’est une fille! » is a collection of songs written and composed by Féminin Pluriel, featuring the voice of Natasha BEZRICHE (singer-songwriter) and the accompaniment of Sébastien JAUDON (pianist, composer and arranger)

A moving plunge into the heart of human nature, with portraits of women?s lives and stories of situations many of them have to face. Tenderness, strength, joy, humor, the violence of certain feelings and derision are all present in this repertoire, in a whirlwind of emotions, like an exact mirror held up to our contemporary societies.

Numbered seats. Payment requested at time of booking. Cheques cashed on day of concert

Paf : 10? – 7?

Sábado 7 de octubre

Después de « Dames Brunes » – canciones de Barbara –

¡Natasha Bezriche canta: « C’est une fille!

« C’est une fille » es una serie de canciones escritas y compuestas por Féminin Pluriel, con la voz de Natasha Bezriche (cantautora) y el acompañamiento de Sébastien Jaudon (pianista, compositor y arreglista)

Una conmovedora inmersión en el corazón de la naturaleza humana que nos permite trazar retratos de la vida de las mujeres, con relatos de situaciones que muchas de ellas tienen que afrontar. La ternura, la fuerza, la alegría, el humor, la violencia de ciertos sentimientos y la burla están presentes en este repertorio, en un torbellino de emociones como un espejo exacto de nuestras sociedades contemporáneas.

Plazas numeradas. Pago en el momento de la reserva, cheques al portador el día del concierto

Paf : 10? – 7?

Samstag, 7. Oktober

Nach ?Dames Brunes?- Lieder von Barbara –

Natasha Bezriche singt: « C?est une fille! »

« C?est une fille! » ist eine Reihe von Liedern, die im Féminin Pluriel geschrieben und komponiert wurden und von der Stimme von Natasha Bezriche (Autorin, Komponistin und Interpretin) und der Begleitung von Sébastien Jaudon (Pianist, Komponist und Arrangeur) getragen werden

Ein bewegender Einblick in die menschliche Natur, der es ermöglicht, Porträts zu zeichnen, die das Leben einer Frau durchziehen, mit Erzählungen von Situationen, mit denen viele von ihnen konfrontiert sind. Zärtlichkeit, Stärke, Freude, Humor, Gewalttätigkeit bestimmter Gefühle und Spott sind in diesem Repertoire zu finden, in einem Strudel von Emotionen, der unserer zeitgenössischen Gesellschaft einen Spiegel vorhält.

Die Plätze sind nummeriert. Zahlung bei der Reservierung erforderlich, Schecks werden am Tag des Konzerts eingelöst

Paf : 10? – 7?

Mise à jour le 2023-09-25 par OT de Périgueux