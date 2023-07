Concert de harpe par Mme Katia Van Loo 8 Place de l’Abbé Boisseuil Champcevinel, 7 juillet 2023, Champcevinel.

Champcevinel,Dordogne

Vendredi 7 Juillet

Concert de harpe

Il s’agit d’un concert de harpe par Mme Katia Van Loo dans un répertoire de chants et musiques celtiques, accompagnée sur certains morceaux par le choeur polyphonique de deux chorales (Arpège de Champcevinel et la Chorale de Neuvic) ; les chorales interprèteront également des chants et des musiques d’Amérique du Sud, du sacré ainsi que du populaire poétique français.

La participation à la sortie est libre..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

8 Place de l’Abbé Boisseuil

Champcevinel 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, July 7th

Harp concert

This is a harp concert by Ms. Katia Van Loo, with a repertoire of Celtic songs and music, accompanied on some pieces by the polyphonic choir of two choirs (Arpège de Champcevinel and the Chorale de Neuvic); the choirs will also perform songs and music from South America, as well as sacred and popular French poetry.

Participation is free.

Viernes 7 de julio

Concierto de arpa

Se trata de un concierto de arpa de la Sra. Katia Van Loo con un repertorio de canciones y música celtas, acompañada en algunas piezas por el coro polifónico de dos coros (Arpège de Champcevinel y la Chorale de Neuvic); los coros interpretarán también canciones y música de América del Sur, música sacra y poesía popular francesa.

La participación es gratuita.

Freitag, 7. Juli

Harfenkonzert

Es handelt sich um ein Harfenkonzert von Frau Katia Van Loo mit einem Repertoire aus keltischen Liedern und Musik, bei einigen Stücken begleitet vom mehrstimmigen Chor zweier Chöre (Arpège de Champcevinel und la Chorale de Neuvic); die Chöre werden auch Lieder und Musik aus Südamerika, Sakrales sowie poetisches französisches Volksliedgut vortragen.

Die Teilnahme am Ausgang ist frei.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de Périgueux