BAL FOLK, traditionnel avec Bargainatt 8, Place de la Vignule, Lucinges (74), 4 février 2023, .

avec Bargainatt

8, Place de la Vignule, 74380 Lucinges, France

De compositions en revisites d’airs traditionnels, Bargainatt vous invite à la découverte de son univers à la fois moderne et authentique.Les musiciens puisent leurs inspirations dans les danses de diverses régions de France qui leur tiennent à cœur, tout en essayant de respecter au mieux les subtilités et traditions de celles-ci.De l’Auvergne à la Bretagne, en passant par le Poitou et la Gascogne, Bargainatt vous propose un voyage aux multiples couleurs et influences, plein d’énergie et de fraicheur.

Payant • Gratuit pour les élèves du Conservatoire

AVEC :

Camille STIMBRE : Violon et chantYoumi BAZOGE : Violon et chantLéon OLLIVIER : Accordéon Diatonique et chantNoé BAZOGE : Violoncelle et chant

La première partie du bal folk sera assurée par différents groupes issus du Conservatoire.La bande de cornemuses constituée d’un ensemble de musettes bourbonnaises auquel s’ajouteront divers instruments à vent et cordes proposeront un répertoire varié de danses d’Auvergne, du centre France, de Bretagne…Un ensemble d’élèves issus des classes de Formation Musicale Ensemble vous fera danser autour de danses bretonnes chantées.

TARIFS

Tarif normal : 10 €Tarif réduit* : 7 €Gratuit : élève du Conservatoire, jeune -16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:00:00+01:00

2023-02-05T00:00:00+01:00