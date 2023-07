Exposition en plein air « le vitrail : couleur et lumière » 8 Place de la Mairie Amailloux, 5 septembre 2023, Amailloux.

Amailloux,Deux-Sèvres

Cette exposition a été conçue en lien avec celle intitulée « Le vitrail, l’art de la couleur », présentée à Parthenay au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).

Elle vous invite à une découverte de belles photographies artistiques de vitraux du territoire de Parthenay-Gâtine et de l’église de Saint-Loup-sur-Thouet.

Ces clichés mettent en avant la magie colorée des vitraux et la lumière qui les révèle, en s’intéressant notamment aux merveilleux reflets de leurs couleurs sur la pierre.

Rendez-vous à Amailloux, place de l’église.

2023-09-05 fin : 2023-09-12 . .

This exhibition has been designed in conjunction with the exhibition entitled « Stained glass, the art of color », presented in Parthenay at the Centre d?interprétation de l?architecture et du patrimoine (CIAP).

It invites you to discover beautiful artistic photographs of stained glass windows from the Parthenay-Gâtine region and the church of Saint-Loup-sur-Thouet.

These photographs highlight the colorful magic of stained glass windows and the light that reveals them, with a particular focus on the marvelous reflections of their colors on stone.

Meet at Amailloux, place de l?église

Esta exposición se inscribe en el marco de la exposición « Vidrieras, el arte del color », presentada en Parthenay en el Centro de Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio (CIAP).

Le invita a descubrir bellas fotografías artísticas de vidrieras de la zona de Parthenay-Gâtine y de la iglesia de Saint-Loup-sur-Thouet.

Las fotografías ponen de relieve los mágicos colores de las vidrieras y la luz que las revela, con especial atención a los maravillosos reflejos de sus colores en la piedra.

Encuentro en Amailloux, place de l’église

Diese Ausstellung wurde in Verbindung mit der Ausstellung « Le vitrail, l’art de la couleur » konzipiert, die in Parthenay im Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) gezeigt wurde.

Sie lädt Sie dazu ein, schöne künstlerische Fotografien von Kirchenfenstern in der Region Parthenay-Gâtine und in der Kirche von Saint-Loup-sur-Thouet zu entdecken.

Die Bilder zeigen den Farbzauber der Kirchenfenster und das Licht, das sie zum Vorschein bringt, und interessieren sich insbesondere für die wunderbaren Reflexionen ihrer Farben auf dem Stein.

Treffpunkt in Amailloux, Place de l’église

