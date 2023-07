Apéro book 8, Place de la Libération Nyons, 4 août 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Christine Bry, peintre, poétesse, auteur viendra nous présenter son très beau recueil de poésies « Pataude »

Yves Bichet, auteur, poète, romancier, dramaturge présente son dernier livre de nouvelles édité par la maison Le Pommier. « La beauté du geste »..

2023-08-04 18:00:00 fin : 2023-08-04 20:00:00. .

8, Place de la Libération Librairie de l’Olivier

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christine Bry, painter, poet and author, presents her beautiful collection of poems « Pataude »

Yves Bichet, author, poet, novelist, playwright presents his latest book of short stories published by Le Pommier. « La beauté du geste ».

Christine Bry, pintora, poeta y escritora, presentará su hermoso poemario « Pataude »

Yves Bichet, escritor, poeta, novelista y dramaturgo, presentará su último libro de relatos, publicado por Le Pommier. « La beauté du geste ».

Christine Bry, Malerin, Dichterin, Autorin wird uns ihren sehr schönen Gedichtband « Pataude » vorstellen

Yves Bichet, Autor, Dichter, Romanautor, Dramatiker stellt sein neuestes Buch mit Kurzgeschichten vor, das vom Verlag Le Pommier herausgegeben wurde. « La beauté du geste » (Die Schönheit der Geste).

