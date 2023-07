Serge scotto en dédicace 8, Place de la Libération Nyons, 28 juillet 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Serge Scotto nous présentera 4 nouveautés sorties en 2023 : une BD historique sur les justes durant la 2ème guerre mondiale, .le tome 1 et 2 de Renar et Blero, ses deux sympathiques personnages . »Les mondes d’Arven », une BD jeunesse d’aventures. ..

2023-07-28 09:30:00 fin : 2023-07-28 19:00:00. .

8, Place de la Libération Librairie de l’Olivier

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Serge Scotto will present 4 new releases in 2023: a historical comic about the righteous during WW2, .tome 1 and 2 of Renar and Blero, his two friendly characters . « Les mondes d’Arven », a children’s adventure comic .

Serge Scotto presentará 4 nuevos títulos que saldrán en 2023: un cómic histórico sobre los justos durante la 2ª Guerra Mundial; los volúmenes 1 y 2 de Renar y Blero, sus dos simpáticos personajes; y « Les mondes d’Arven », un cómic de aventuras para niños.

Serge Scotto wird uns 4 Neuheiten vorstellen, die 2023 erscheinen werden: ein historischer Comic über die Gerechten im 2. Weltkrieg, .Band 1 und 2 von Renar und Blero, seinen beiden sympathischen Figuren . « Die Welten von Arven », ein Abenteuer-Comic für Jugendliche .

