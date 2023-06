Apero book le 23 juin 2023 8, Place de la Libération Nyons, 23 juin 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Ecouter et Echanger avec nos invités, telle est l’idée….Puis Déguster des petites friandises maison autour d’un verre…..

2023-06-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-23 20:00:00. .

8, Place de la Libération Librairie de l’Olivier

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Listening and sharing with our guests, that’s the idea….Puis Enjoying homemade treats over a glass of wine….

La idea es escuchar y hablar con nuestros invitados….Puis Disfrutar de delicias caseras con una copa de vino….

Zuhören und sich mit unseren Gästen austauschen, das ist die Idee….Puis Kleine hausgemachte Leckereien bei einem Glas genießen….

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale