Atelier d’écriture avec Babeth Cultien 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu, 4 décembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Babeth Cultien, conteuse, vous mettra à l’aise et vous guidera avec sa bienveillance et son amour de la littérature, le fil conducteur de cet atelier : « derrière la fenêtre ». Inscription au 04 71 06 17 28, 20€ l’atelier. une boisson offerte..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. EUR.

8, Place de la fontaine Librairie « Dans la forêt »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Babeth Cultien, storyteller, will put you at ease and guide you with her kindness and love of literature, the main theme of this workshop: « behind the window ». Registration 04 71 06 17 28, 20? per workshop, one drink included.

Babeth Cultien, cuentacuentos, le hará sentirse cómodo y le guiará con su amabilidad y su amor por la literatura, tema principal de este taller: « detrás de la ventana ». Inscripciones en el 04 71 06 17 28, 20? por taller, una bebida incluida.

Die Märchenerzählerin Babeth Cultien wird Sie mit ihrem Wohlwollen und ihrer Liebe zur Literatur durch den Workshop führen: « Hinter dem Fenster ». Anmeldung unter 04 71 06 17 28, 20? pro Workshop, ein kostenloses Getränk.

