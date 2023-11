Concert avec Alice 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu, 8 décembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Rencontre avec le groupe féminin Alice accompagnée de synthés minima et textes brusques à la Librairie « Dans la Forêt » vendredi 8 décembre..

8, Place de la fontaine Librairie « Dans la forêt »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Meet the all-female band Alice, accompanied by minimal synths and brusque lyrics, at the « Dans la Forêt » bookshop on Friday December 8.

Conozca a la banda femenina Alice, acompañada de sintetizadores minimalistas y letras bruscas, en la Librairie « Dans la Forêt » el viernes 8 de diciembre.

Treffen mit der Frauengruppe Alice, begleitet von minimalen Synthesizern und brachialen Texten in der Buchhandlung « Dans la Forêt » am Freitag, den 8. Dezember.

