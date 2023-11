Apéro-chocolat avec Laurence Alemanno 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu, 2 décembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Samedi 2 décembre à 17h30, apéro-chocolat avec Laurence Alemanno et ses deux ouvrages le Chocolat noir et la Fève de cacao (éd de l’Epure), dans la belle collection « Dix façons de préparer ». Il paraît qu’il y aura même du chocolat à croquer pour de vrai !.

2023-12-02 17:30:00 fin : 2023-12-02 . .

8, Place de la fontaine Librairie « Dans la forêt »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday December 2 at 5:30 p.m., apéro-chocolat with Laurence Alemanno and her two books Dark Chocolate and Cocoa Beans (Ed. de l’Epure), in the fine « Dix façons de préparer » collection. I hear there’ll even be chocolate to munch on for real!

El sábado 2 de diciembre a las 17.30 h, aperitivo de chocolate con Laurence Alemanno y sus dos libros, Chocolat noir y Fève de cacao (publicados por Epure), de la magnífica colección « Dix façons de préparer ». Dicen que incluso habrá chocolate de verdad

Samstag, 2. Dezember, 17.30 Uhr: Schokoladen-Apéro mit Laurence Alemanno und ihren beiden Büchern « Chocolat noir et la Fève de cacao » (éd de l’Epure) aus der schönen Sammlung « Dix façons de préparer » (Zehn Arten der Zubereitung). Angeblich soll es sogar echte Schokolade zum Reinbeißen geben!

