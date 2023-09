Apéro-rencontre avec Roméo Bondon 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu, 7 octobre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Samedi 7 octobre, 18h, gare au sanglier ! Apéro-rencontre avec Roméo Bondon géographe de l’environnement, autour de son livre Sangliers, géographies d’un animal politique (Actes Sud), coécrit avec Raphaël Mathevet, géographe au CNRS. Entrée libre..

2023-10-07 18:00:00 fin : 2023-10-07 . .

8, Place de la fontaine Librairie « Dans la forêt »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday, October 7, 6pm, gare au sanglier! Apéro-rencontre with environmental geographer Roméo Bondon, about his book Sangliers, géographies d’un animal politique (Actes Sud), co-written with CNRS geographer Raphaël Mathevet. Free admission.

Sábado 7 de octubre, 18.00 h, ¡cuidado con los jabalíes! Apéro-rencontre con Roméo Bondon, geógrafo medioambiental, sobre su libro Sangliers, géographies d’un animal politique (Actes Sud), coescrito con Raphaël Mathevet, geógrafo en el CNRS. Entrada gratuita.

Samstag, 7. Oktober, 18 Uhr, gare au sanglier! Apéro-Treffen mit Roméo Bondon, Umweltgeograf, zu seinem Buch Sangliers, géographies d’un animal politique (Actes Sud), das er zusammen mit Raphaël Mathevet, Geograf am CNRS, verfasst hat. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay